Alle Atp Finals troppo Alcaraz per Musetti l' azzurro ko ed eliminato

Ilgiornaleditalia.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo batte il toscano in due set; de Minaur in semifinale l'avversario di Sinner. TORINO - Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti nell'ultima partita del girone "Connors" delle Atp Finals, in corso a Torino, alla Inalpi Arena. 6-4 6-1 il punteggio in favore della spagnolo, dopo un'ora e 24 minu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

alle atp finals troppo alcaraz per musetti l azzurro ko ed eliminato

© Ilgiornaleditalia.it - Alle Atp Finals troppo Alcaraz per Musetti, l'azzurro ko ed eliminato

Leggi anche questi approfondimenti

atp finals troppo alcarazAtp Finals, troppo Alcaraz per Musetti: lo spagnolo è il numero 1 - Avanza l'australiano Alex de Minaur, che affronterà Jannik Sinner per un posto in finale ... Come scrive dire.it

atp finals troppo alcarazAtp Finals, troppo Alcaraz per Musetti: Lorenzo è eliminato, lo spagnolo rimane in vetta al ranking - Questa sconfitta costa l’eliminazione a Musetti: al secondo posto del girone, infatti, si piazza Alex de Minaur (con Fritz eliminato). Da msn.com

atp finals troppo alcarazAtp FinalsAlcaraz vince e chiude numero uno al mondo, Musetti si arrende in due set - Con una vittoria abbastanza netta e regolare Carlos Alcaraz batte Lorenzo M ... Come scrive tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals Troppo Alcaraz