Alex Britti ex compagna condannata a 6 mesi | lo spiava con una telecamera nascosta

L'ex compagna di Alex Britti è stata condannata a sei mesi per aver utilizzato una telecamera installata anni prima per monitorare il figlio, per spiare il cantautore dopo la separazione e raccogliere prove sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

