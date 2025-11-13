Alex Britti condannata l’ex fidanzata | la vicenda
Alex Britti e la condanna dell’ex fidanzata: una vicenda complessa tra privacy, famiglia e diritto. La vita privata di Alex Britti, da sempre schiva e lontana dai riflettori, è balzata negli ultimi mesi al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sua ex compagna, Nicole Pravadelli, madre del loro figlio. Una storia delicata, che intreccia questioni familiari, tecnologie domestiche e il diritto alla privacy. Secondo quanto emerso nelle cronache giudiziarie, l’ex fidanzata del cantautore è stata condannata a 6 mesi. La sentenza riguarda l’uso di una videocamera domestica — inizialmente installata come baby monitor — che sarebbe stata riposizionata e utilizzata per riprendere momenti della vita quotidiana di Britti all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
