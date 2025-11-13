Roma, 13 novembre 2025 – Sette anni di litigi tra ex, scanditi da accuse anche pesanti finite più volte in tribunale. È la storia di un amore finito tra dolore e difficoltà quello tra l’ex shogirl Alessia Fabiani e il padre dei suoi due figli gemelli Keira e Kim. L’uomo è stato assolto in tribunale dall’accusa di omesso mantenimento. "In questi giorni si è parlato molto dell’assoluzione del padre dei miei figli dall’accusa di omesso mantenimento. Una decisione che, giuridicamente, riconosce una impossibilità economica e, quindi, l’assenza di dolo, ma che non cancella la realtà dei fatti: il dovere di contribuire ai bisogni dei figli resta e lui non lo ha fatto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessia Fabiani, l’ex assolto dall’accusa di omesso mantenimento. “Lui festeggia, ma è assente moralmente”