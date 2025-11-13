Alcaraz nella sua miglior versione elimina Musetti a Torino e sarà n1 a fine anno

Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025. Non riesce al tennista toscano l’impresa in quel di Torino, con Carlos Alcaraz che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e ventitrè minuti di gioco. Una vittoria che garantisce il primo posto nel girone allo spagnolo, ma soprattutto la certezza di chiudere l’anno da numero uno del mondo. Sinner infatti non potrà più raggiungere lo spagnolo anche in caso di vittoria del torneo da imbattuto. Musetti ha retto un set e sicuramente rimpiangerà alcuni errori nel finale. Perso il set il toscano è totalmente crollato fisicamente e mentalmente nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz nella sua miglior versione elimina Musetti a Torino e sarà n.1 a fine anno

