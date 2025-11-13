Alcaraz-Musetti brutte notizie per Sinner Cosa è successo
Una notte carica di tensione, occhi puntati sul campo e cuori sospesi tra speranza e paura: le ATP Finals hanno regalato uno di quei momenti che nessun appassionato potrà dimenticare. Qualcosa di inaspettato ha cambiato il destino dei protagonisti e acceso un nuovo capitolo nella battaglia per la gloria. L’atmosfera era elettrica, il pubblico italiano non aspettava altro che vedere due tra i giovani più promettenti del tennis mondiale sfidarsi senza esclusione di colpi. Da una parte, la forza travolgente dello spagnolo Carlos Alcaraz; dall’altra, il talento raffinato di Lorenzo Musetti, idolo di casa e simbolo di una generazione che sogna in grande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Ci abbiamo sperato, ad un certo punto ci abbiamo anche creduto. Un primo set combattuto fino al 5-4, poi Alcaraz è stato un martello devastante. Un secondo set senza storia, un Musetti incredibilmente stanco e un Alcaraz tremendamente micidiale. Hai dato t - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Del Piero in attendance for Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti Vai su X
Atp Finals – Alcaraz vince e chiude numero uno al mondo, Musetti si arrende in due set - Con una vittoria abbastanza netta e regolare Carlos Alcaraz batte Lorenzo M ... Lo riporta tennisitaliano.it
Alcaraz ferma Musetti e chiude l’anno da numero 1 - TORINO Carlos Alcaraz fa doppietta: batte Lorenzo Musetti conquistando le semifinali alle Atp Finals di Torino e ottiene la certezza di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Riporta corrieredellacalabria.it
LIVE Musetti-Alcaraz 4-6 1-6, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’iberico non concede sconti al toscano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE... Lo riporta oasport.it