Al via BtoB Awards Modena il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali
Nella serata di mercoledì 12 novembre, presso la Camera di Commercio di Modena, si è tenuto il Teaser Event di BtoB Awards Modena 2025, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali della città e della sua provincia. Un format di Hubnet Communication e Esse Editore.Alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
