Al Quarticciolo avanza il modello Caivano Rampelli | Lotta ai clan allo spaccio e alle occupazioni Impegno per legalità e sicurezza

Lotta alla criminalità al Quarticciolo, convocato un tavolo straordinario. Questa mattina, presso la sede del Quinto Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, alla presenza di tutte le Istituzioni, civili, militari e religiose, la parola d’ordine è stata “sicurezza” come precondizione per valorizzare gli importanti interventi di riqualificazione del Quarticciolo annunciati dal Governo con il Decreto Caivano, concertati con il Campidoglio e la Regione Lazio. Sul piano di riqualificazione in una zona dove la fanno da padrone degrado, spaccio, occupazioni e criminalità è intervenuto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

