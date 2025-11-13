Adeyemi Juve | una big europea ha accesso i fari sull’attaccante del Borussia Dortmund! Avviati già i contatti con il suo entourage ecco l’ostacolo per l’ex obiettivo bianconero

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adeyemi Juve: una big europea ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante del Borussia Dortmund, ecco l’ostacolo principale. Le grandi manovre della Premier League sono iniziate e il mirino dell’Old Trafford si è spostato sulla Bundesliga. Il Manchester United ha acceso i riflettori su Karim Adeyemi. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg, i Red Devils hanno mosso i primi passi concreti per sondare il terreno, avviando contatti diretti con l’entourage del giocatore. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il contatto con Mendes: lo United fa sul serio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

