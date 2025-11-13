Addio ad Andrea Paci il deejay che fece ballare Viareggio | dal Carnevale a Vasco Rossi

Viareggio piange Andrea Paci: le cause del decesso, aveva 43 anni. Viareggio si stringe nel dolore per la scomparsa di Andrea Paci, 43 anni, deejay storico e anima del Carnevale della città, morto ieri all’ospedale della Versilia dopo una lunga battaglia contro una malattia rara e aggressiva. La notizia, diffusa dalla sorella Alessandra, ha colpito profondamente la comunità: dalla Fondazione Carnevale alle associazioni di volontariato locali, tutti ricordano un uomo dalla grande generosità e dal sorriso contagioso, capace di trasmettere gioia anche nei momenti più difficili. Andrea non era solo un musicista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

