Accusata di aver ucciso i figlioletti | assolta Monia Bortolotti Resterà in Rems per dieci anni

Ecodibergamo.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROCESSO. La Corte d’Assise: nessuna prova per la morte di Alice. Per Mattia incapacità totale. Confermata la permanenza in Rems. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

