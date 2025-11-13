Accusata di aver ucciso i figlioletti | assolta Monia Bortolotti Resterà in Rems per dieci anni
IL PROCESSO. La Corte d’Assise: nessuna prova per la morte di Alice. Per Mattia incapacità totale. Confermata la permanenza in Rems. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
