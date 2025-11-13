8 anime moderni che sembrano capolavori dello studio ghibli
Negli ultimi quarant’anni, lo Studio Ghibli ha stabilito un punto di riferimento nel mondo dell’animazione, unendo estetica artigianale e narrazione delicata per creare storie che mescolano con maestria elementi fantastici e aspetti della vita quotidiana. Diversi anime moderni condividono questa stessa sensibilità, pur senza essere produzioni dello studio. Essi si distinguono per un’attitudine comune: la capacità di trovare magia nei dettagli semplici e di esprimere sincerità attraverso una cura visiva e una riflessione morale elevate. Questa selezione comprende otto titoli contemporanei capaci di trasmettere, nello spirito, lo stesso senso di meraviglia e rispetto per l’essere umano e la natura tipici delle opere Ghibli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
