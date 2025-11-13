14 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Oggi è il 318° giorno dell’anno, alla fine mancano 47 giorni.Proverbio del giorno: San Giocondo porta il gelo nel mondo.Santi del giorno: San Giocondo di Bologna (Vescovo)Oggi è: La Giornata Mondiale del DiabeteEtimologia: Giocondo, nome di origine latina, deriva da iucundus, “piacevole, amabile”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

