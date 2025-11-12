Raffaella Fico e Armando Izzo aspettano un figlio | il gender reveal esplosivo
Dopo l’annuncio della gravidanza a Verissimo, Raffaella Fico e Armando Izzo hanno rivelato il sesso del loro bambino: sarà un maschietto. La coppia ha organizzato un gender reveal curato nei dettagli ed esplosivo, circondati da familiari e amici. Nelle scorse ore Fico ha postato un carosello che la ritrae raggiante con il pancione al fianco del compagno, con la scritta: Auguro a tutti voi di trovare l amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
