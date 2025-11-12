Dopo il parto è normale avere secchezza vaginale?

Gravidanzaonline.it | 12 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve dottore, le volevo chiedere se dopo il parto è normale sperimentare secchezza vaginale. Sono passati ormai 5 mesi dal parto e durante i rapporti non c’è lubrificazione. Può essere una cosa normale per tutti gli sbalzi ormonali e quindi migliorerà col tempo? Io sto ancora allattando. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

dopo il parto 232 normale avere secchezza vaginale

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto è normale avere secchezza vaginale?”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dopo Parto 232 Normale