Dopo il parto è normale avere secchezza vaginale?
Salve dottore, le volevo chiedere se dopo il parto è normale sperimentare secchezza vaginale. Sono passati ormai 5 mesi dal parto e durante i rapporti non c’è lubrificazione. Può essere una cosa normale per tutti gli sbalzi ormonali e quindi migliorerà col tempo? Io sto ancora allattando. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
