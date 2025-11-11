Inps arriva il Portale per la famiglia e la genitorialità | tutti i servizi in un unico spazio

Dopo la piattaforma dedicata ai giovani, l’ Inps è pronta a lanciare il Portale per la Famiglia e la Genitorialità, un nuovo spazio digitale pensato per semplificare la vita di genitori, mamme lavoratrici e caregiver. L’annuncio è arrivato dal presidente dell’Istituto, Gabriele Fava, nel corso del Forum delle Donne promosso da Elle: «Per semplificare la vita delle famiglie stiamo per lanciare il Portale della Famiglia e della Genitorialità: un unico spazio digitale che raccoglierà servizi, informazioni e opportunità pensate per le mamme, per i papà e per chi ogni giorno costruisce il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

