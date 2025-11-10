Zuffa all' oratorio e il prete lo chiude la Lega attacca | Quartiere ostaggio dei Maranza

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso al pomeriggio, ma anche al sabato e alla domenica. E chiunque verrà sorpreso all’interno verrà segnalato alle forze dell’ordine. Succede all’oratorio di Mazzo, frazione di Rho. Una decisione drastica, scattata nei giorni scorsi dopo una zuffa tra alcuni ragazzini.Il cartello affisso sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zuffa all'oratorio e il prete lo chiude, la Lega attacca: "Quartiere ostaggio dei Maranza" - L'oratorio resterà aperto solo per il catechismo e le attività pastorali ... Riporta milanotoday.it

Prete picchiato da minorenni in oratorio: "Non odiamoli" - Certo, devono anche essere corretti per i loro comportamenti sbagliati; ma non è assolutamente il caso di odiarli". Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Zuffa Oratorio Prete Chiude