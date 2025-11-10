Zootropolis 2 | agli UCI Cinemas un regalo speciale

Zootropolis 2 arriva nelle sale UCI Cinemas con un regalo speciale in esclusiva per UCI: le carte collezionabili Locarna. Zootropolis 2, l’attesissimo sequel del film animato che vede sul grande schermo il ritorno dei simpatici Judy e Nick, personaggi tanto amati da grandi e piccini, arriverà il 26 novembre nelle sale italiane. Per questo atteso ritorno UCI Cinemas ha preparato una sorpresa speciale: per ogni biglietto acquistato online per gli spettacoli dal 26 novembre all’8 dicembre in regalo una card Lorcana da collezione in esclusiva per UCI dedicata a Zootropolis 2 e, in più, una bustina di card Disney Lorcana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Zootropolis 2 | agli UCI Cinemas un regalo speciale

