Zootecnia sostenibile la sfida green di Inalca

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RIDURRE L’IMPATTO ambientale, tutelando il valore alimentare, economico e sociale della zootecnia è una delle sfide più urgenti per rendere sostenibile un comparto spesso al centro del dibattito. Il tema è attuale e se ne è parlato in un convegno a Ecomondo 2025, alla fiera di Rimini, che ha visto protagonista Inalca, la società del gruppo Cremonini, attore in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di carni bovine, salumi e prodotti alimentari. Nel 2024 Inalca ha registrato un fatturato superiore ai 3,2 miliardi di euro, di cui il 40% realizzato sui mercati esteri. Un risultato sostenuto, tra l’altro, dall’entrata a regime del nuovo impianto in Polonia e dalla crescita delle attività in Africa, in particolare in Algeria e Angola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

