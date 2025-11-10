Zootecnia sostenibile la sfida green di Inalca
RIDURRE L’IMPATTO ambientale, tutelando il valore alimentare, economico e sociale della zootecnia è una delle sfide più urgenti per rendere sostenibile un comparto spesso al centro del dibattito. Il tema è attuale e se ne è parlato in un convegno a Ecomondo 2025, alla fiera di Rimini, che ha visto protagonista Inalca, la società del gruppo Cremonini, attore in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di carni bovine, salumi e prodotti alimentari. Nel 2024 Inalca ha registrato un fatturato superiore ai 3,2 miliardi di euro, di cui il 40% realizzato sui mercati esteri. Un risultato sostenuto, tra l’altro, dall’entrata a regime del nuovo impianto in Polonia e dalla crescita delle attività in Africa, in particolare in Algeria e Angola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Cinque lezioni aperte per conoscere i case history del settore attraverso le testimonianze di coloro i quali hanno tracciato la rotta della #sostenibilità in #Italia. Per tutto il mese di novembre torna il ciclo "Testimonianze di #Leadership sostenibile", promosso dal - facebook.com Vai su Facebook
"#Zootecnia" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Zootecnia sostenibile, la sfida green di Inalca - RIDURRE L’IMPATTO ambientale, tutelando il valore alimentare, economico e sociale della zootecnia è una delle sfide più urgenti per ... Riporta quotidiano.net
Agriumbria 2025: innovazione e tecnologica nella zootecnia come chiave per un futuro sostenibile - Agriumbria, fondata nel 1969 grazie all’intuizione di Lodovico Maschiella, è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per il settore agricolo, offrendo nel tempo un'importante occasione ... Segnala ilmessaggero.it
Oscar Green, la sfida dei giovani agricoltori sardi - Tra il profumo della terra e il fermento delle idee, con la partecipazione di giovani imprenditori agricoli da tutta la Sardegna, esperti del settore, dirigenti Coldiretti e rappresentanti delle ... Si legge su unionesarda.it