possibilità di reunion tra Zoey Deutch e Jesse Eisenberg nel franchise di Zombieland. Una delle interpreti di Zombieland: Double Tap ha espresso il desiderio di collaborare nuovamente con il collega Jesse Eisenberg, ipotizzando una futura partecipazione all’interno di progetti legati alle sue ultime produzioni. parole di Zoey Deutch sul desiderio di lavorare di nuovo con Jesse Eisenberg. Durante un’intervista con ScreenRant, l’attrice ha manifestato il suo entusiasmo nell’eventualità di un coinvolgimento nel franchise Now You See Me, dove sarebbe contenta di condividere nuovamente il set con Eisenberg, insieme ad altri protagonisti come Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zoey deutch vuole unirsi alla franchise now you see me di jesse eisenberg