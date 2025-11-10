Zio Mario adorava volare in alto | è scomparso con il suo sogno la lettera dei familiari di Paglicci

Arezzonotizie.it | 10 nov 2025

Un comunicato per ringraziare chi si è prodigato per cercare l'elicottero caduto e i suoi due passeggeri. A inviarlo è stata la famiglia di Mario Paglicci che si è rivolta alle forze dell’ordine e ai volontari per l’impegno profuso nella ricerca e nel recupero del loro congiunto. La nota è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

