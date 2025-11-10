Zero gol in 4 ore e un quarto in Serie A | Nkunku così per il Milan non basta

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christo ha segnato in Coppa Italia, ma mai in campionato. Anche a Parma non è stato pericoloso e, con Pulisic che sta meglio, rischia seriamente di tornare in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

