Zero gol in 4 ore e un quarto in Serie A | Nkunku così per il Milan non basta

Christo ha segnato in Coppa Italia, ma mai in campionato. Anche a Parma non è stato pericoloso e, con Pulisic che sta meglio, rischia seriamente di tornare in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zero gol in 4 ore e un quarto in Serie A: Nkunku, così per il Milan non basta

