Zelig On riporta la comicità in prima serata | Italia 1 punta su Ruffini Lodovica Comello e Ale&Franz

Italia 1 è pronta a riaccendere le risate con Zelig On, spin-off del celebre Zelig. Lo show vuole riportare la comicità in prima serata e diventare un punto di riferimento per i nuovi talenti del cabaret italiano. Alla guida ci sarà Paolo Ruffini, già annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Con lui Lodovica Comello e il duo comico Ale&Franz, per un mix di esperienza e freschezza. Zelig On nasce come una vera fucina di comici emergenti, in un panorama televisivo dove da anni manca un appuntamento dedicato alla comicità pura. Su Italia 1, infatti, non si vede un format comico dal 2021, anno del poco fortunato Honolulu, nato come erede del cult Colorado chiuso nel 2019. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

