Yoda occhi verdi di giada E l’argento vivo addosso

10 nov 2025

Un nuovo amico per gatta Mafalda ma, soprattutto, per Andrea Marchini che a quegli occhi ’da paura’, color verde giada, del piccolo Yoda, non ha proprio saputo resistere. E così, quel cucciolo di felino rosso e con l’argento vivo addosso, che vi avevamo presentato negli spazi di questa rubrica sul numero del 18 agosto scorso, ha trovato finalmente una casa e una famiglia tutta per sé. "Il desiderio di prendere un gatto – spiega Andrea Marchini – è nato dal proposito di dare alla mia Mafalda, l’anziana gatta di famiglia, una nuova compagnia dopo la orte di Claire, il nostro cane, un bracco di Weimar, con cui ha vissuto in amorevole simbiosi per nove anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

