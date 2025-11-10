XII principi la mostra di Emiliano Granatelli

Dal 15 al 29 novembre 2025, la mostra personale dell’ultima produzione ceramica dell’artista Emiliano Granatelli.Emiliano Granatelli ci presenta in questa mostra dodici sculture dedicate ai XII Principi di Silo, pseudonimo dello scrittore Mario Luis Rodríguez Cobos (1938-2010), fondatore del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

