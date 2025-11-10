Xavi Serra | La Formula E è la mia sfida | voglio portare Cupra al titolo mondiale

Xavi Serra, responsabile di Cupra Racing, racconta la sfida della transizione elettrica nelle corse, l'importanza della gestione dell'energia in Formula E e il ruolo fondamentale del motorsport nella trasformazione tecnologica e sostenibile della mobilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Xavi Serra: "La Formula E è la mia sfida: voglio portare Cupra al titolo mondiale"

Contenuti che potrebbero interessarti

"Il motorsport non sarà solo elettrico" - A Pieteå, in Svezia, il freddo, il ghiaccio e la neve sono di casa, ma oltre all’aspetto climatico quello che conta qui è il controsterzo, protagonista della Race of Champions 2023 di scena in questi ... Scrive quattroruote.it

Le aperture spagnole - Barça, Xavi prepara la formula anti Real Madrid per la Supercoppa - Xavi studia la formula giusta in quattro mosse per battere il Real in finale di Supercoppa. Segnala tuttomercatoweb.com