WWE | Rhea Ripley fuori da Survivor Series? L’infortunio mette in dubbio la sua presenza

10 nov 2025

Rhea Ripley rischia seriamente di saltare  Survivor Series  dopo il brutale infortunio al naso subito durante il tour in Giappone. L’ex Women’s World Champion si è rotta il naso mentre faceva squadra con  IYO SKY  contro le  Kabuki Warriors  e da allora non è più apparsa a  Monday Night RAW. Con l’evento ormai a meno di tre settimane, la sua presenza nel  Women’s WarGames Match  è fortemente in dubbio. Stephanie Vaquer pronta a sostituire Rhea Ripley a Survivor Series. Nel corso di una recente puntata del  Wrestling Observer Radio,  Dave Meltzer  ha rivelato che la WWE potrebbe già prepararsi a procedere senza di lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

