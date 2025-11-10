WWE | Rhea Ripley fuori da Survivor Series? L’infortunio mette in dubbio la sua presenza

Rhea Ripley rischia seriamente di saltare Survivor Series dopo il brutale infortunio al naso subito durante il tour in Giappone. L'ex Women's World Champion si è rotta il naso mentre faceva squadra con IYO SKY contro le Kabuki Warriors e da allora non è più apparsa a Monday Night RAW. Con l'evento ormai a meno di tre settimane, la sua presenza nel Women's WarGames Match è fortemente in dubbio. Stephanie Vaquer pronta a sostituire Rhea Ripley a Survivor Series. Nel corso di una recente puntata del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha rivelato che la WWE potrebbe già prepararsi a procedere senza di lei.

