WWE | Ecco perché Drew McIntyre è stato sospeso da SmackDown
La “sospensione” inflitta a Drew McIntyre nell’episodio di SmackDown del 7 novembre non è stato solo un colpo di scena per la storyline: la WWE ha scelto questo stratagemma per un motivo ben preciso. Cosa è successo nell’episodio. Durante lo show, McIntyre irrompe sul ring nel bel mezzo del match tra Cody Rhodes e Aleister Black, colpendo con una Claymore sia il referee che Rhodes. Il General Manager Nick Aldis interviene immediatamente per sospenderlo a tempo indeterminato e senza stipendio, chiudendo la puntata con il wrestler allontanato “per motivi disciplinari.” La vera ragione dietro la sospensione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
