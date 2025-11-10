28 anni fa andò in scena in WWE uno dei momenti che più di qualunque altro scosse il wrestling business. Stiamo parlando ovviamente dello Screwjob di Montreal nella contesa valida per il titolo massimo tra Shawn Michaels e Bret Hart. Qui sotto vi sarà possibile reperire un highlight del match fino al momento in cui l’arbitro chiamò la fine del match nonostante Bret Hart non abbia realmente ceduto. “28 Years Ago Today” Bret Hart (c) vs Shawn Michaels WWF Championship Survivor Series 1997 Gone Away – The Offspring pic.twitter.com6MxYx4OeeR — CV (@CVHighlights247) November 9, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: 28 anni fa andò in scena lo Screwjob di Montreal