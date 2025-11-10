Wsj | ex capo ucraino Zaluzhny dietro sabotaggio Nord Stream

L'obiettivo dei sabotatori era quello di ridurre le entrate petrolifere della Russia e i suoi legami economici con la Germania. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Wsj: ex capo ucraino Zaluzhny dietro sabotaggio Nord Stream

