Winter Blues | guida ai Super food per affrontare l’inverno con energia e buonumore
L e giornate si accorciano, le temperature scendono e con loro spesso anche l’umore. Quel senso di stanchezza, malinconia e svogliatezza che accompagna i mesi freddi ha un nome scientifico: winter blues. Si tratta di una forma lieve del disturbo affettivo stagionale (SAD), che secondo le stime colpisce circa il 10% della popolazione dell’emisfero nord, con una maggiore incidenza nelle donne. Ma, secondo il nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta, docente all’Università Campus Biomedico di Roma, la soluzione passa anche (e soprattutto) dalla tavola. «L’alimentazione gioca un ruolo cruciale nel sostegno del benessere fisico e mentale, soprattutto nei cambi di stagione», spiega il professor Piretta, che insieme a Polenghi, leader del succo di limone italiano, ha realizzato una mini-guida per affrontare l’inverno con energia, difese immunitarie forti e sorriso sulle labbra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
