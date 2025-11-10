William e la malattia di Kate e di re Carlo | Ai miei figli ho detto tutto

(Adnkronos) – Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. In un’intervista con il conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck, il principe di Galles ha rivelato di essere stato sincero con i figli George, Charlotte e Louis riguardo ai problemi di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - William e la malattia di Kate e di re Carlo: “Ai miei figli ho detto tutto”

