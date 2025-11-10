William e la malattia di Kate e di re Carlo | Ai miei figli ho detto tutto

Ildifforme.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. In un’intervista con il conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck, il principe di Galles ha rivelato di essere stato sincero con i figli George, Charlotte e Louis riguardo ai problemi di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

william e la malattia di kate e di re carlo ai miei figli ho detto tutto

© Ildifforme.it - William e la malattia di Kate e di re Carlo: “Ai miei figli ho detto tutto”

News recenti che potrebbero piacerti

william malattia kate reWilliam e la malattia di Kate e di re Carlo: "Ai miei figli ho detto tutto" - Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. Segnala reggiotv.it

Daily Crown: William, 'ai miei figli ho detto tutto sulla malattia di Kate e di re Carlo' - Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo ... Riporta iltempo.it

william malattia kate reKate Middleton ancora malata? Il mistero dei 28 mesi che preoccupa i sudditi - Per la Principessa 28 mesi senza fare i bagagli per un viaggio ufficiale mentre William vola da solo in Brasile ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: William Malattia Kate Re