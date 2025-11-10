Welfare aziendale a km 0 | Supporta le imprese locali

RAFFORZARE la rete tra gli esercenti locali e le realtà industriali del territorio, trasformando il welfare aziendale, spesso obbligatorio per Ccnl, in un valore condiviso. Ma anche attrarre nuovi individui e nuove famiglie, ripopolando così le Valli e Dolomiti Friulane in controtendenza con l’indice demografico. Con questi obiettivi nel 2023 il Consorzio Nip dà vita al progetto Welfare Territoriale FVG: la prima iniziativa di welfare aziendale a chilometro zero che fornisce alle realtà industriali del territorio la possibilità di erogare crediti ai propri dipendenti da spendere presso gli esercenti locali per acquistare beni o servizi tramite una piattaforma personalizzata e un’app collegata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

