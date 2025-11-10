WEC Alpine guarda avanti Abbiamo fatto progressi ma c’è ancora del lavoro da fare

Alpine non riesce a brillare in Bahrain nell’ultimo atto del FIA World Endurance Championship. I francesi, limitati da una Virtual Safety Car nel finale, hanno dovuto accontentarsi di un piazzamento alle spalle dei migliori con entrambe le auto. Bruno Famin, Vice Presidente Alpine Motorsport, ha dichiarato ai margini della trasferta araba: “I risultati finali non riflettono realmente la qualità della nostra gara, che conclude una stagione in cui siamo stati affidabili, portando entrambe le vetture al traguardo ogni volta. Abbiamo anche fatto grandi miglioramenti nelle nostre prestazioni, conquistando tre podi, tra cui una vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

