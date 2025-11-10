Vomero evade dai domiciliari per rubare dolci in un supermemercato | arrestato 52enne napoletano
La Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare dolci in un supermercato del quartiere Vomero. L’intervento della Polizia di Stato al Vomero Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vomero sono intervenuti in via Doria, nei pressi dello . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
