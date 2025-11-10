Volontari per un giorno a fianco di chi opera per i poveri La Caritas | L’incontro è cura

10 nov 2025

DAL 16 AL 23 NOVEMBRE. Sono 23 le strutture dove sarà possibile vivere i servizi e sperimentare questa esperienza. Don Trussardi (Caritas): «Mettersi nei panni degli altri fa bene, i poveri affrontano difficoltà che potrebbero capitare a tutti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

