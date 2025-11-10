Volontari per un giorno a fianco di chi opera per i poveri La Caritas | L’incontro è cura

DAL 16 AL 23 NOVEMBRE. Sono 23 le strutture dove sarà possibile vivere i servizi e sperimentare questa esperienza. Don Trussardi (Caritas): «Mettersi nei panni degli altri fa bene, i poveri affrontano difficoltà che potrebbero capitare a tutti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Volontari per un giorno a fianco di chi opera per i poveri. La Caritas: «L’incontro è cura»

Leggi anche questi approfondimenti

UN TRAGUARDO IMPORTANTISSIMO PER LA SICUREZZA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Il 31 ottobre 2025 dovrà rimanere un giorno importante per il Volontariato Organizzato di Protezione Civile; con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D - facebook.com Vai su Facebook

Volontari per un giorno a fianco di chi opera per i poveri. La Caritas: «L’incontro è cura» - Sono 23 le strutture dove sarà possibile vivere i servizi e sperimentare questa esperienza . Riporta ecodibergamo.it

Volontari a fianco della Polizia locale. Per utilità sociale e aiuto vicino alle scuole - La giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’attivazione del gruppo volontari della Polizia Locale di Siena. Come scrive lanazione.it

Volontari all’opera, piantate le ginestre - Volontari dell’associazione "PiantiAmo Recanati" al lavoro ieri mattina sotto il palazzo comunale, nell’area adibita a sgambatoio, per l’avvio del progetto "Recanati si colora di giallo" in omaggio a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it