Volley Perugia inventa la rimonta da sogno Civitanova ferma Verona c’è una coppia in testa alla Superlega

Perugia ha confezionato una spettacolare rimonta su Piacenza nel big match della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d'Europa hanno perso i primi due, ma hanno poi reagito quando si sono trovati con le spalle al muro e sono riusciti a imporsi per 3-2 (20-25; 11-25; 25-21; 25-21; 15-8). Pregevole affermazione per i Block Devils, che hanno infilato il quinto successo stagionale (il secondo al tie-break) e hanno difeso la propria imbattibilità nel torneo, confermandosi così al comando della classifica con 13 punti all'attivo. La formazione umbra è però stata agganciata al comando da Civitanova, che ha battuto Verona per 3-0 (25-20; 26-24; 26-24), infliggendo agli scaligeri il primo ko della stagione e così la formazione veneta scivola a una lunghezza di distacco dalla nuova coppia in testa alla classifica generale.

