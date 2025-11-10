Volley i migliori italiani della 6° giornata di Superlega Michieletto fa ripartire Trento Il nome nuovo è Guzzo
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento riparte dalle sue certezze, inequivocabili. Michieletto sa bene quanto sia importante la sfida di Cuneo e dà il meglio di sè. Chiude con ben 21 punti, il 60% in attacco e il 58% in ricezione. Numeri da campione, non una novità per lui. TOMMASO GUZZO: Ancora una volta decisivo l’opposto di Cisterna che mette costantemente in difficoltà Monza e firma il 3-2 esterno dei laziali con 23 punti, il 50% in attacco e ben 4 muri. LUCA PORRO: Super prestazione del modenese in casa contro Padova. Chiude con 9 punti all’attivo, regge perfettamente alla pressione in battuta di Padova con il 65% di poSitività su 20 ricezioni e in attacco conclude con il 53%. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA STAR VOLLEY S'IMPONE A CERIGNOLA E TIENE IL PASSO DELLE MIGLIORI Quattro successi su cinque gare per le nerofucsia di coach Guadalupi Terza vittoria su altrettante gare esterne, quarto successo pieno in cinque giornate. Il miglio iniziale - facebook.com Vai su Facebook
Volley, i migliori italiani della 6° giornata di Superlega. Michieletto fa ripartire Trento. Il nome nuovo è Guzzo - I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento riparte dalle sue certezze, inequivocabili. oasport.it scrive