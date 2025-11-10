I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento riparte dalle sue certezze, inequivocabili. Michieletto sa bene quanto sia importante la sfida di Cuneo e dà il meglio di sè. Chiude con ben 21 punti, il 60% in attacco e il 58% in ricezione. Numeri da campione, non una novità per lui. TOMMASO GUZZO: Ancora una volta decisivo l’opposto di Cisterna che mette costantemente in difficoltà Monza e firma il 3-2 esterno dei laziali con 23 punti, il 50% in attacco e ben 4 muri. LUCA PORRO: Super prestazione del modenese in casa contro Padova. Chiude con 9 punti all’attivo, regge perfettamente alla pressione in battuta di Padova con il 65% di poSitività su 20 ricezioni e in attacco conclude con il 53%. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, i migliori italiani della 6° giornata di Superlega. Michieletto fa ripartire Trento. Il nome nuovo è Guzzo