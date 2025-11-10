Vlahovic è a rischio per le partite con la Serbia? CorSport ha aperto all’interrogativo, come sta l’attaccante della Juve. Ecco le sue condizioni. Un pareggio che frena la rincorsa, ma non la fiducia. All’indomani dello 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino, Dusan Vlahovic suona la carica. Il bomber della Juventus ha rilanciato via social le ambizioni della squadra (“Continuiamo così”), mostrando un morale alto nonostante la frenata che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive (contro Udinese e Cremonese). Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti serbo è il protagonista indiscusso dell’avvio della nuova era di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic a rischio per gli impegni con la Serbia? CorSport apre l’interrogativo, come sta davvero l’attaccante della Juve. Rivelate le sue condizioni