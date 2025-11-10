Vlahovic a rischio per gli impegni con la Serbia? CorSport apre l’interrogativo come sta davvero l’attaccante della Juve Rivelate le sue condizioni
Vlahovic è a rischio per le partite con la Serbia? CorSport ha aperto all’interrogativo, come sta l’attaccante della Juve. Ecco le sue condizioni. Un pareggio che frena la rincorsa, ma non la fiducia. All’indomani dello 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino, Dusan Vlahovic suona la carica. Il bomber della Juventus ha rilanciato via social le ambizioni della squadra (“Continuiamo così”), mostrando un morale alto nonostante la frenata che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive (contro Udinese e Cremonese). Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti serbo è il protagonista indiscusso dell’avvio della nuova era di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vlahovic non è a rischio per il derby Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nessun allarme alla Continassa: sospiro di sollievo per l'attaccante serbo Dusan non ha riportato problemi gravi agli adduttori dopo l'uscita anticipata contro lo Sporting
#Juventus, infortunio per #Vlahovic: a rischio per il derby contro il Toro? Il centravanti serbo ha sentito un fastidio al flessore contro lo #Sporting: salterà il derby di sabato? #Torino #Torinofc #Toronews
Il ct della Serbia: "Vlahovic macchina da gol. E' nel periodo in cui deve essere valorizzato di più" - Il commissario ad interim della Serbia, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport ha parlato dell'attaccante della Juventus: "Quando ...
Da alternative a titolari: Rugani e Vlahovic fremono per un posto nella Juventus - Una massima che Daniele Rugani e Dusan Vlahovic non si sono fatti ripetere due volte, pronti a prendersi un posto da titolare nella Juventus contro il Como.
Serbia in stile Juventus. Vlahovic in gol su assist di Kostic: entrambi titolari - 1 ottenuta questa sera in casa di Andorra, la Serbia tiene vive le speranze di qualificarsi per i playoff Mondiali.