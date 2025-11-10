Vlahovic a rischio per gli impegni con la Serbia? CorSport apre l’interrogativo come sta davvero l’attaccante della Juve Rivelate le sue condizioni

Juventusnews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic è a rischio per le partite con la Serbia? CorSport ha aperto all’interrogativo, come sta l’attaccante della Juve. Ecco le sue condizioni. Un pareggio che frena la rincorsa, ma non la fiducia. All’indomani dello 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino, Dusan Vlahovic suona la carica. Il bomber della Juventus ha rilanciato via social le ambizioni della squadra (“Continuiamo così”), mostrando un morale alto nonostante la frenata che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive (contro Udinese e Cremonese). Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti serbo è il protagonista indiscusso dell’avvio della nuova era di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic a rischio per gli impegni con la serbia corsport apre l8217interrogativo come sta davvero l8217attaccante della juve rivelate le sue condizioni

© Juventusnews24.com - Vlahovic a rischio per gli impegni con la Serbia? CorSport apre l’interrogativo, come sta davvero l’attaccante della Juve. Rivelate le sue condizioni

News recenti che potrebbero piacerti

Il ct della Serbia: "Vlahovic macchina da gol. E' nel periodo in cui deve essere valorizzato di più" - Il commissario ad interim della Serbia, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport ha parlato dell'attaccante della Juventus: "Quando ... Scrive tuttomercatoweb.com

Da alternative a titolari: Rugani e Vlahovic fremono per un posto nella Juventus - Una massima che Daniele Rugani e Dusan Vlahovic non si sono fatti ripetere due volte, pronti a prendersi un posto da titolare nella Juventus contro il Como. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Serbia in stile Juventus. Vlahovic in gol su assist di Kostic: entrambi titolari - 1 ottenuta questa sera in casa di Andorra, la Serbia tiene vive le speranze di qualificarsi per i playoff Mondiali. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Rischio Impegni Serbia