Vivian Liska | Scioccata dalla guardia svizzera a Roma episodi imbarazzanti
Parla la professoressa che ha assistito al militare pontificio parlare “con disprezzo” degli ebrei e fare il gesto di sputare: “Un episodio non di grande importanza se non è sintomatico di qualcosa di più grande”. Apprezzamento per Leone, disagio per altri interventi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Vivian Liska: “Scioccata dalla guardia svizzera, a Roma episodi imbarazzanti” - Parla la professoressa che ha assistito al militare pontificio parlare “con disprezzo” degli ebrei e fare il gesto di sputare: “Un episodio non di grande ... Da repubblica.it