Visita guidata e degustazione di birre artigianali all' abbazia di san Martino delle scale
Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale!In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Visita guidata a Bergamo. Con Alessandra Iannacci - Guida turistica - facebook.com Vai su Facebook
Degustazione birra a Roma: l’esperienza artigianale del Podere 676 tra natura e passione - Dietro le sue rovine antiche e i suoi tramonti dorati, pulsa un’anima contemporanea fatta di birrifici ... Riporta gaeta.it
Visita guidata serale con degustazione - L’evento è su prenotazione ed è garantito anche in caso di maltempo. Secondo ecodibergamo.it
Visita guidata e birra al castello medievale - Visite guidate con concerto di musica irlandese e degustazioni di birre artigianali domani al castello di Mongiorgio a Monte San ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it