Visita guidata e degustazione di birre artigianali all' abbazia di san Martino delle scale

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale!In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

visita guidata degustazione birreDegustazione birra a Roma: l’esperienza artigianale del Podere 676 tra natura e passione - Dietro le sue rovine antiche e i suoi tramonti dorati, pulsa un’anima contemporanea fatta di birrifici ... Riporta gaeta.it

visita guidata degustazione birreVisita guidata serale con degustazione - L’evento è su prenotazione ed è garantito anche in caso di maltempo. Secondo ecodibergamo.it

Visita guidata e birra al castello medievale - Visite guidate con concerto di musica irlandese e degustazioni di birre artigianali domani al castello di Mongiorgio a Monte San ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Degustazione Birre