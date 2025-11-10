Vince Russo pubblicizza un nuovo episodio della Juggalo Championship Wrestling
Vince Russo è ormai da due settimane azionista della federazione indipendente Juggalo Wrestling. Proprio Vince ha quindi dato inizio alla pubblicizzazione degli episodi settimanali della compagnia disponibile sul canale YouTube Psychopathic Records. Ecco rilasciato il nuovo episodio. is up to 22,000 VIEWS! We gotta keep going. Let's get back the Wrestling We MISS and WE WANT!!! Push it to 25K!!! — Vince Russo (@THEVinceRusso) November 9, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
