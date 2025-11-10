Vince Russo pubblicizza un nuovo episodio della Juggalo Championship Wrestling

Zonawrestling.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince Russo è ormai da due settimane azionista della federazione indipendente Juggalo Wrestling. Proprio Vince ha quindi dato inizio alla pubblicizzazione degli episodi settimanali della compagnia disponibile sul canale YouTube Psychopathic Records. Ecco rilasciato il nuovo episodio. is up to 22,000 VIEWS! We gotta keep going. Let's get back the Wrestling We MISS and WE WANT!!! Push it to 25K!!! — Vince Russo (@THEVinceRusso) November 9, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

vince russo pubblicizza un nuovo episodio della juggalo championship wrestling

© Zonawrestling.net - Vince Russo pubblicizza un nuovo episodio della Juggalo Championship Wrestling

Argomenti simili trattati di recente

vince russo pubblicizza nuovoVince Russo propone un ruolo sorprendente per il ritorno di Chris Jericho alla WWE - Vince Russo propone che Chris Jericho torni in WWE come General Manager di RAW e SmackDown anziché tornare a lottare. Scrive worldwrestling.it

vince russo pubblicizza nuovoVince Russo elogia il successo della carriera post-WWE dell'ex Campione Universale - Vince Russo elogia la nuova carriera televisiva di Braun Strowman, definendola la sua mossa più intelligente fino ad ora. Da worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Vince Russo Pubblicizza Nuovo