Prima di cambiare la storia della serialità con ‘Breaking Bad’ e ‘Better Call Saul’, Vince Gilligan era uno degli sceneggiatori chiave di The X-Files. Con Pluribus, torna al territorio del paranormale e del thriller fantascientifico, firmando una serie che mescola mistero, inquietudine e filosofia della realtà. Dal regno del crimine al ritorno nel paranormale. Anche se oggi il nome Vince Gilligan richiama subito Breaking Bad e Better Call Saul, il suo rapporto con il mistero nasce molto prima. Negli anni ’90 è stato uno dei principali autori di The X-Files, scrivendo alcune delle puntate più memorabili e contribuendo alla mitologia della serie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vince Gilligan torna alla fantascenza con Pluribus. Atmosfere da X-Files: cosa aspettarsi dalla nuova serie