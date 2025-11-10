Le verifiche del perito nominato dal tribunale amministrativo confermano dubbi progettuali sul Piano Casa dell’ex Villa Paolini e il Tar prolunga la sospensione del permesso a costruire emessa dal Comune di Civitanova il 23 dicembre 2024 e fissa al 23 aprile 2026 l’udienza per la trattazione di merito dei ricorsi presentati da Cinzia Mennoia e da Giampietro Verdini contro il Comune, contro il dirigente dell’Edilizia privata comunale e nei confronti della Larry S.r.l., società titolare della licenza a costruire. Il tecnico, che aveva il mandato di effettuare le verifiche progettuali, il 28 ottobre scorso ha depositato la relazione che doveva rispondere a due quesiti: la corretta qualificazione della parte denominata ‘piano interrato’ rispetto agli strumenti urbanistici del Comune di Civitanova con attenzione alle sistemazioni del terreno previste nel progetto, e il rispetto delle distanze dal ciglio stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Paolini, il Tar prolunga lo stop: "Fondati i rilievi sul Piano Casa"