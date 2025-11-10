Video intimo diffuso in una chat | 17enne denunciato da una 14enne

Un 17enne della provincia di Brindisi è indagato per minacce, poiché avrebbe intimato a una 14enne, anch'essa del Brindisino, di non denunciarlo, dopo aver appreso della diffusione di un video che mostra un momento di intimità fra i due. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura dei minori di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

