Vice presidente della Dc pagata dalla Regione Siciliana contratto da 45mila euro
Dirigenti della Dc ma pagate dalla Regione siciliana. Come Laura Abbadessa, la presidente del partito in Sicilia che negli ultimi due anni ha avuto contratti di consulenza con l’assessorato alla Famiglia guidato da Nuccia Albano (Dc), anche Francesca Donato, vice presidente nazionale dello scudocrociato, ha un rapporto contrattuale ma con l’altro assessore in quota Dc, Andrea Messina che ha la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Pietro Cirrincione, vice presidente nazionale Gruppo Asperger APS. - facebook.com Vai su Facebook
Il Vice Presidente del Senato @giamma71 Centinaio ha ricevuto oggi, nella #SalaPannini di #PalazzoMadama, il Presidente @wonsikw e una delegazione dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di #Corea @news_NA - X Vai su X
Vice presidente della Dc pagata dalla Regione Siciliana, contratto da 45mila euro - Come Laura Abbadessa, la presidente del partito in Sicilia che negli ultimi due anni ha avuto contratti di consulenza con l’assessorato alla Famig ... Secondo msn.com
Sicilia, dirigente Dc pagata dalla Regione: contratto che sfiora i 45mila euro | DETTAGLI - Come Laura Abbadessa, la presidente del partito in Sicilia che negli ultimi due anni ha avuto contratti di consulenza con l’assessorato alla Famig ... Si legge su strettoweb.com