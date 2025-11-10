Viaggia su un' auto senza assicurazione | nel bagagliaio aveva cellulari rubati

Nel bagagliaio dell'auto aveva 14 telefoni cellulari di dubbia provenienza. A fare la scoperta la Polizia locale dell'Unione Valdera nel pomeriggio del 6 novembre quando a Pontedera, in via Roma, ha fermato per un controllo una Fiat Grande Punto risultata priva di copertura assicurativa. Le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

