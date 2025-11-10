Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a primo con il raccordo dove traffico rallentato tra Casey e Bise salari e proseguendo sulla Bufalotta Prenestina made in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e via del Mare trapuntine Tuscolana rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e che c'entro niente in senso opposto troviamo delle code tra Togliatti E Fiorentini andiamo su a Roma Fiumicino dove si sta in coda tra l'ansia Tevere Parco dei Medici in direzione raccordo mentre il terzo posto traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio possiamo Sulla Cassia dove si sta in coda tra Olgiata La Storta entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche l'altezza della Giustiniana di Tomba di Nerone quelli sulla Colombo traghetti Mezzocammino e vedi Ma alla fine in direzione traffico rallentato puntinata spinaci gli accordi in direzioni quest'ultimo possiamo sull'app dovresti un incidente troviamo traffico incolonnato all'altezza di Tor Tre Ponti in entrambi i sensi di marcia la Tommaso Renzi è Astral è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 18:40

