Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a primo con il raccordo dove traffico rallenta anche un'altra che c'è bici salario e proseguendo tra Bufalotta Prenestina mentre esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e via del Mare trapuntine Tuscolana app rallentamenti sulla turbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione Mentre Mentre il terzo posto troviamo delle quote tra Togliatti e Tor Cervara andiamo su a Roma Fiumicino dove si sta in coda tra l'ansia del Tevere Parco dei Medici in direzione raccordo mentre il terzo posto il traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio possiamo Sulla Cassia dove esiste ancora travolge trasporti entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche all'altezza della Giustiniana di Tomba Nerone a code sulla Colombo tra via Di Mezzocammino eviti malafede in direzione di Ostia traffico rallentato sulla Pontina avrebbe dei rutuli Aprilia direzione di Latina spostiamoci sulla Appia dove a seguito di incidente troviamo traffico incolonnato all'altezza di Tor Tre Ponti in entrambi i sensi di marcia da Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 18:10

