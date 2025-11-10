Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo dove traffico rallenta sulla esterna tra Laurentina e Tuscolana mentre Gli interni sono delle cose tra Nomentana e Prenestina prevalentemente sul tratto Urbano della A24 tratto il raccordo in direzione quest'ultimo spostiamo Sulla Cassia dove si sta in coda tra lui e la Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche all'altezza della Giustiniana e di Tomba di Nerone situazione analoga sono Mentana nei pressi Sant'Alessandro sulla piatti Santa Maria delle Mole Frattocchie e sulla Nettuno nei centri abitati di Pavone Cecchina corsi sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia insieme Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione nodo di Roma a cura di rete ferroviaria patire modifica circolazione fino al primo dicembre sulle linee fl1 Roma Fiumicino aeroporto fl3 roma-viterbo fl4 Roma Albano Laziale fl5 Roma Civitavecchia la notizia in dettaglio sito alla pagina dedicata da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio

